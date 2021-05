FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Mancuso uomo-copertina. Barberis, che perla su punizione

focus La Top 11 di Serie B: Mancuso uomo-copertina. Barberis, che perla su punizione

Dopo la 36^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. L'Empoli che ha conquistato la promozione piazza due uomini nella squadra della settimana: il difensore centrale Romagnoli e l'attaccante Mancuso. Al fianco del capitano azzurro trovano spazio il salernitano Bogdan e il frusinate Zampano con Nicolas della Reggina fra i pali grazie al rigore parato a Sabiri. A centrocampo brilla Barberis del Monza al cui fianco trovano spazio Gaetano (Cremonese), il sempre verde Bjarnason (Brescia) e Capezzi (Salernitana). Tridente pesante con Marconi del Pisa e Donnarumma del Brescia al fianco di Mancuso. Questa la formazione di giornata schierata con il 3-4-3:

Nicolas (Reggina) 7.5 - Para il calcio di rigore, seppur centrale, di Sabiri e compie un altro paio di interventi di pregevole fattura. Non può nulla sui due gol subiti.

Bogdan (Salernitana) 7 - Viene preferito ad Aya e non sfigura, anzi sull’1-1 si immola per respingere al mittente gli assalti del Pordenone. Una piacevole realtà.

Romagnoli (Empoli) 7 - Rientra e gioca una grande partita, conquistando l'ennesima promozione della sua carriera.

Zampano (Frosinone) 7 - Domina per lunghi tratti della gara lungo la fascia di competenza rendendosi protagonista, con cross e conclusioni, di diverse azioni pericolose degli uomini di Grosso.

Gaetano (Cremonese) 7 - Partita dai due volti per il talento scuola Napoli, poco incisivo nel primo tempo e poi capace nella ripresa di firmare il pareggio con un gran gol.

Bjarnason (Brescia) 7 - Un primo tempo in ombra e di molta imprecisione in zona di rifinitura. Si riscatta con un bel gol in girata, che sblocca così il match. Ad inizio della ripresa mette in area un cioccolatino per Donnarumma, che non può sbagliare a due passi da Perina.

Barberis (Monza) 7,5 - In allenamento segnava tutte le punizioni, questa volta ha trovato la perla anche in partita. Nome omen, il tiro da tre punti è il nome perfetto per incorniciare una parabola vincente.

Capezzi (Salernitana) 7 - Intelligenza tattica fuori dal comune per un calciatore che sta vivendo un’annata molto simile a quella di Crotone. Sempre nel vivo del gioco e mai fuori posizione.

Marconi (Pisa) 7 - Sblocca il risultato dal dischetto e propizia il 2-0 con una bella girata di tacco che incoccia il palo. A volte pecca di egoismo ma resta una certezza.

Donnarumma (Brescia) 7 - Fa a sportellate con la retroguardia rivale. Serve l'assist per il gol Bjarnason e poi, dal dischetto, non dà scampo a Perina spiazzandolo. Nella seconda frazione firma il tris da vero rapace d'area di rigore.

Mancuso (Empoli) 7 - Arriva a 20 gol stagionali segnando un rigore. Timbra anche l'assist per Bajrami. Uomo copertina di questa promozione.