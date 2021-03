focus La Top 11 di Serie B: Olivieri il migliore. Aramu si carica il Venezia sulle spalle

Dopo la 26^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova posto un Di Gregorio che tiene in piedi il Monza allo Stirpe evitando la sconfitta. Difesa a tre con un altro protagonista della sfida in terra ciociara, ovvero quel Salvi che segna il gol dl pari finali, affiancato da Caracciolo del Pisa e Barlocco del Vicenza. In mezzo al campo un altro pisano come Marin è affiancato dall’esperto Bjarnason che col suo ingresso in campo cambia volto al Brescia. Esterni molto offensivi nel centrocampo a quattro sono il clivense Ciciretti e il veneziano Aramu. In attacco tutta l’esperienza del vicentino Meggiorini, che arriva in doppia cifra, la freschezza di Olivieri dell’Empoli e la forza del monzese Gytkjaer. Questa la Top11 dell’ultima giornata schierata con il 3-4-3:

Di Gregorio (Monza) 7,5 - Se la squadra di Brocchi esce dal Benito Stirpe con un punto in tasca è soprattutto merito suo. Diventa protagonista nel finale con tre interventi decisivi, sui due gol subiti può fare poco e nulla.

Salvi (Frosinone) 7,5 - Non inizia col piede giusto, ma dopo qualche minuto diventa una spina nel fianco sinistro dei brianzoli. Firma il 2-2 con una conclusione al volo precisa e praticamente imparabile.

Caracciolo (Pisa) 7 - Chiude tutti i varchi, facendo valere esperienza e senso della posizione. Va pure vicino al gol sugli sviluppi di corner.

Barlocco (Vicenza) 7 - Importante presenza sulla fascia sinistra, serve a Meggiorini l'assist per il primo gol e nel finale è autore di un gran contropiede che potrebbe chiudere definitivamente i giochi.

Ciciretti (ChievoVerona) 7 - Oltre a dare la consueta qualità alla manovra, sblocca un match decisamente equilibrato con un sinistro da fuori area che fulmina Perisan.

Marin (Pisa) 7,5 - Una delle sue migliori prestazioni da quando è in nerazzurro. Accelerazione e assist al bacio per Mastinu, da il là all’azione del raddoppio.

Bjarnason (Brescia) 7 - Cambia il volto al match con un impatto devastante. Sblocca il match dopo quattro minuti risultando poi una spina nel fianco costanza della difesa del Cosenza.

Aramu (Venezia) 7,5 - Letale dal dischetto per la rete che apre la marcature, vero uomo d'area in occasione della rete del 2-1: si porta il Venezia sulle spalle e con i suoi due gol la formazione veneta potrà vivere l'atmosfera del secondo posto almeno per una notte.

Meggiorini (Vicenza) 7,5 - Fa sentire la sua presenza non solo in fase offensiva ma anche quando si tratta di pressare i portatori di palla avversari. Due grandi inserimenti per il doppio vantaggio del Vicenza nel primo tempo e l'assist per Nalini che vale il 3-1.

Olivieri (Empoli) 8 - Svaria al fianco di Mancuso realizzando l'1-0 e propiziando, con uno splendido colpo di tacco, la rete del raddoppio.

Gytkjaer (Monza) 7,5 - Farà pure un lavoro ‘oscuro’, ma diventa decisivo per il punteggio finale. Gran movimento sul primo palo al momento della prima rete, giocata da numero 9 sul secondo gol. Tocca pochi palloni, ma lo fa nella maniera corretta.