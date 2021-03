focus Serie B, la classifica del girone di ritorno. Lecce e Monza si avvicinano alla vetta

Venezia che inciampa contro il Brescia nell’ultimo dello weekend e il risultato del ‘Penzo’ accorcia il vantaggio dei lagunari nella speciale classifica del girone di ritorno di Serie B. Si avvicina alla vetta la Reggina reduce dal pareggio in casa del Pisa, il Lecce dopo il 4-0 contro la Reggina, il Monza vittorioso sul Pordenone e il Vicenza bravo a conquistarsi i tre punti in casa del Chievo nel derby veneto di ieri sera. In coda rimane il fanalino del campionato l’Entella con 3 punti in otto giornate

Di seguito la classifica completa del girone di ritorno di Serie B (8 gare):

Venezia 17

Reggina 15

Lecce 13

Monza 13

Vicenza 13

Brescia 12

Empoli 12

Salernitana 12

Pisa 11

Chievo Verona 10

Cremonese 10

Frosinone 10

Reggiana 10

Cosenza 9

Ascoli 9

Cittadella 8

SPAL 8

Pescara 6

Pordenone 5

Virtus Entella 3