Serie B, la classifica del girone di ritorno. Reggina 1^, Brescia e Salernitana al 2° posto

Finale di stagione in Serie B, con il torneo che vedrà giocare gli ultimi 90' lunedì prossimo.

Per Entella ed Empoli a situazione era già scritta (la retrocessione per i liguri è arrivata sabato alla 35^ giornata mentre per i toscani la promozione in A è arrivata ieri alla 36^) e quest'oggi è stato sancito anche l'addio del Pescara e della Reggiana alla cadetteria: per loro sarà Serie C.

L'Ascoli si è salvato matematicamente, mentre il Cosenza dovrà sperare in una vittoria per poter giocare i playout contro quel Pordenone che - ironia della sorte - affronterà nell'ultima campionato : per le altre la matematica al momento non premia né condanna nessuno, tutto è aperto.

Intanto, però, ricordiamo il percorso dei 20 club cadetti nel girone di ritorno, riproponendo la speciale classifica della seconda parte di stagione, che ha visto giocare 18 gare:

Reggina 34

Empoli 32

Salernitana 32

Brescia 32

Lecce 32

Venezia 30

Ascoli 30

Monza 30

Cremonese 29

Vicenza 24

Cittadella 23

Chievo Verona 21

Frosinone 20

SPAL 20

Pisa 19

Cosenza 18

Reggiana 16

Pescara 16

Pordenone 14

Virtus Entella 6