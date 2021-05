Frosinone, il futuro di Brignola dipende da Grosso: potrebbero restare entrambi

Enrico Brignola è uno dei tanti giovani di proprietà del Sassuolo che non hanno trovato spazio in neroverde e sono stati girati in prestito per cercare maggiore fortuna altrove. Il giocatore ha concluso la stagione in Serie B con la maglia del Frosinone, collezionando 7 presenze e un gol, a causa anche di alcuni guai fisici che non lo hanno reso sempre disponibile. Il suo futuro potrebbe dipendere da Fabio Grosso. Se il tecnico verrà confermato, rivela TuttoFrosinone, anche l'attaccante potrebbe restare.