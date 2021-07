Frosinone, il saluto di Ariaudo: "Si chiude un capitolo importante della mia vita"

vedi letture

Il difensore Lorenzo Ariaudo ha salutato il Frosinone dopo cinque stagione. Al calciatore infatti non è stato rinnovato il contratto in scadenza a fine giugno. Queste le parole del classe '89 su Instagram: "È arrivato il momento dei saluti, volevo ringraziare tutti quanti dalla prima all’ultima persona che sono entrati a far parte della mia vita in questi cinque anni a Frosinone. Si chiude un capitolo importante della mia vita, è stata un esperienza che porterò sempre nel cuore".