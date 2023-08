ufficiale Ariaudo appende gli scarpini al chiodo. Sarà il team manager della Sampdoria

vedi letture

Dopo aver chiuso l’ultima stagione con la maglia del Novara in Serie C per Lorenzo Ariaudo ci sarà una nuova esperienza nel mondo del calcio, ma non più con gli scarpini ai piedi. Il difensore classe ‘89 infatti entra a far parte dello staff dirigenziale della Sampdoria occupando il ruolo di team manager della prima squadra prendendo così il posto di Alberto Marangon.

Lo comunica lo stesso club genovese con una nota sul proprio sito: “L’U.C. Sampdoria comunica che da oggi Lorenzo Ariaudo acquisisce l’incarico di team manager della prima squadra. La società desidera nel contempo ringraziare Alberto Marangon per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni, augurandogli le migliori fortune umane e lavorative”.

Il centrale difensivo chiude così la sua carriera iniziata nelle giovanili della Juventus che lo ha visto vestire anche le maglie di Genoa, Alessandria, Empoli, Novara, Sassuolo, Cagliari e soprattutto Frosinone dove ha collezionato ben 154 presenze con 7 reti all’attivo conquistando anche la promozione in Serie A.