Frosinone-Lecce 0-3, le pagelle: Coda implacabile, Curado in difficoltà

Le valutazioni di Frosinone-Lecce: gara terminata 0-3 per i salentini.

FROSINONE-LECCE 0-3

Marcatori: 53’, 69’ Coda (L), 85’ Rodriguez (L)

FROSINONE

Bardi 6 – Tiene a galla i suoi come può, soprattutto neutralizzando il rigore di Coda. Non ha molte responsabilità sui tre gol leccesi.

Curado 5 – Dopo un promettente inizio di partita, va decisamente più in difficoltà nel corso della ripresa entrando in negativo nelle azioni dei primi due gol avversari.

Szyminski 5,5 – Gara dai due volti per il centrale difensivo, che gioca un primo tempo molto attento per poi soffrire dopo l’intervallo come il resto della squadra.

Brighenti 6 – Gioca una partita attenta, per poi essere sostituito quando Nesta passa ad un assetto più offensivo. (Dal 64’ Ciano 5,5 – Il suo ingresso in campo non dà al Frosinone la svolta sperata)

Salvi 5,5 – Qualche discesa sulla corsia di destra nel corso dei 90 minuti, ma senza incidere come in altre gare. (Dall’86’ Zampano s.v.)

Kastanos 6 – Tanto nel primo tempo quanto nella seconda frazione di gioco, è tra i giocatori che hanno la maggiore iniziativa nella metà campo avversaria.

Maiello 6 – Primo tempo importante, più in fase d’interdizione che quando deve provare a costruire il gioco. Viene cambiato ad inizio ripresa. (Dal 64’ Carraro 6 – Un paio di buone iniziative, quando il risultato è ancora in ballo)

Tribuzzi 6,5 – Il migliore in campo nella squadra di Nesta, per la continuità con cui prova a rendersi pericoloso. Sfiora il gol due volte, ma tale gioia gli viene negata prima da Gabriel e poi dal palo. (Dal 75’ Brignola s.v.)

Vitale 5,5 – Dopo una positiva prima parte di gara, cala nella ripresa avendo sulla coscienza il fallo da rigore su Pettinari (anche se poi Coda si fa ipnotizzare da Bardi).

Novakovich 5 – Dopo la prova negativa contro il Chievo, prosegue nel suo momento nero. Tanti appoggi sbagliati per i compagni e praticamente zero pericoli creati alla difesa avversaria. (Dal 75’ Parzyszek s.v.)

Iemmello 5,5 – Cerca di rendersi utile si in fase conclusiva che nella costruzione della manovra, ma senza riuscirci come in altre partite.

LECCE

Gabriel 6 – Ha il merito di farsi trovare pronto nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa, come sul tiro di Tribuzzi nel primo tempo.

Maggio 6 – Nel primo tempo pensa prevalentemente al contenimento, per poi spingere maggiormente dopo l’intervallo.

Lucioni 6,5 – Il centrale leccese gioca una gara di grande attenzione, concedendo il minimo indispensabile ad un avversario ostico come Iemmello.

Meccariello 6 – Contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Gabriel, talvolta spazzando via senza badare troppo all’estetica.

Gallo 6 – Molto sollecitato nel primo tempo, con il Frosinone che attacca prevalentemente dalla sua parte. Se la cava nel migliore dei modi.

Majer 6 – Gara di sostanza da parte del centrocampista, che è sempre presente quando è in atto il pressing sui portatori di palla avversari. (Dall’80’ Nikolov s.v.)

Tachtsidis 7 – Illumina la manovra leccese soprattutto nella ripresa, con gli assist per il secondo gol di Coda e per il sigillo finale di Rodriguez.

Bjorkengren 6 – Dopo una prima frazione di gioco passata per lo più a battagliare in mezzo al campo, nella ripresa si fa vedere maggiormente in avanti.

Henderson 6,5 – Svaria molto tra le linee, mettendo in mezzo palloni invitanti come quello che porta al vantaggio di coda. (dal 77’ Mancosu s.v.)

Pettinari 6,5 – Prosegue il buon momento per l’ex Trapani, che sfiora il gol un paio di volte e si guadagna il rigore poi fallito da Coda. (Dal 77’ Rodriguez 6,5 – Mette il sigillo sul match con un delizioso pallonetto)

Coda 7,5 – Il bomber leccese non si ferma più, arrivando a 8 gol nelle ultime 4 gare. Accade tutto nella ripresa, con i due gol che indirizzano il match intervallati dal rigore fallito. (Dall’87’ Stepinski s.v.)