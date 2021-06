Frosinone, Novakovich è incedibile. Rispedite al mittente le offerte per il centravanti

Il Frosinone non ha intenzione di privarsi del centravanti Andrija Novakovich, 11 reti e sei assist in 33 presenze, in vista della prossima stagione. Come riportato da Trivenetogoal.it il club ciociaro avrebbe infatti rispedito al mittente l'offerta del Vicenza, come quelle di altre squadre di Serie B, per il classe '96 costringendo così il ds biancorosso Magalini ad orientarsi verso altri profili.