Frosinone, rivoluzione giovane per Grosso. Dopo Gatti e Klobar altri 6 baby nel mirino

vedi letture

Sarà un Frosinone molto giovane quello che Fabio Grosso avrà a disposizione nella prossima stagione. La società ciociara sta infatti lavorando a una vera e propria rivoluzione con l’innesto di tanti calciatori promettenti che possano costituire la base futura e creare plusvalenze. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Gatti e Klobar in difesa, il Frosinone sembra essere molto vicino ai terzini El Kaouakibi, classe ‘98, protagonista del campionato del Sudtirol e di proprietà del Bologna, e Klitten, classe 2000, dell’Aalborg. In avanti invece sono sempre più vicini Iacoponi, classe ‘02, e Haoudi, classe ‘01, rispettivamente dall’Arezzo e dal Livorno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport che spiega come il club gialloazzurro sia al lavoro anche con il Milan per i prestiti del centrocampista Brescianini, che piace anche al Brescia, e del trequartista Olzer.