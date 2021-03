Come stanno andando: Brescia, Karacic è il nuovo padrone della fascia destra

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Fran Karacic al Brescia: Il suo non è stato un arrivo molto sponsorizzato, ma si sta rivelando terribilmente efficacie specialmente con l’arrivo di Clotet sulla panchina che lo ha reso insostituibile sulla corsia destra di difesa nonostante la presenza di in rosa di Mateju. Dopo le prime due gare da esterno di centrocampo l'australiano d'origine croata è infatti retrocesso di qualche metro e non è più uscito dall’undici titolare neanche in un periodo che ha visto il calendario molto intasato. È uno degli intoccabili del tecnico catalano che ha ripagato con prestazioni sempre all’altezza e anche un assist nel 2-2 contro il Lecce in una delle ultime gare in cui è subentrato dalla panchina. Se la difesa del Brescia è diventata più impenetrabile il merito è anche di questo esterno arrivato dalla Croazia.

Nome: Fran Karacic

Presenze: 10

Gol: 0

Assist: 1

Punti a Partita: 1,40