Come stanno andando: Monza, nuova giovinezza per Scozzarella. Ma può ancora migliorare

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Matteo Scozzarella al Monza - Salutato il Parma, club nel quale lo spazio si era ridotto sia a causa di alcuni problemi fisici sia per la volontà aziendale di svecchiare la rosa, il centrocampista triestino ha scelto di scendere di categoria per abbracciare l'ambizioso progetto del Monza. In Brianza, tranne le prime due gare, Scozzarella è infatti riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, con nove presenze tutte dal primo minuto. E con due assist a referto nel pareggio di Frosinone e nel successo interno contro il Pordenone. Ancora però la sensazione è che sia il centrocampista che lo stesso Monza viaggino a scartamento ridotto. La continuità di rendimento nell'ultimo periodo è stato il vero tallone d'Achille. Un neo che nelle otto gare che mancano dovrà essere affrontato e risolto se si vorrà davvero centrare la promozione diretta in Serie A.

Nome: Matteo Scozzarella

Presenze: 9

Gol: 0

Assist: 2

Punti a Partita: 1,33