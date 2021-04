Gazzetta dello Sport: "Il Pordenone rimonta in 10. Al Pisa non basta Marconi"

"Il Pordenone rimonta in 10. Al Pisa non basta Marconi". Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Si è concluso 2-2 il recupero di campionato fra Pordenone e Pisa che si è giocato ieri. La squadra di Domizzi, in dieci uomini per gran parte del secondo tempo è riuscita a tenere botta trovando il gol che ha riequilibrato il punteggio.