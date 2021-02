Il punto sulla B - L'Empoli rallenta, il Monza torna al successo. E' bagarre in coda

L’Empoli ha rallentato la sua corsa in vetta. Nel testa-goda della 22a giornata di campionato, il Pescara ha imposto un 2-2 agli uomini di Dionisi. Al "Castellani" ospiti in vantaggio con Busellato ma Ricci e La Mantia hanno capovolto il punteggio prima del pari definitivo di Machin. Successo esterno per il Monza che ha battuto 2-1 il Vicenza al "Menti": gli uomini di Cristian Brocchi hanno sbloccato il risultato con Mota Carvalho e allungato con D'Alessandro prima della rete che ha accorciato le distanze di Lanzafame.

Pari Salernitana, Pordenone e Venezia scatenate - Terzo pareggio consecutivo per la Salernitana. La squadra di Fabrizio Castori ha rimontato il Pisa all'Arena Garibaldi. Nerazzurri avanti con Mazzitelli e Marconi ma Tutino e Casasola, all'ultimo minuto, hanno fissato il risultato sul 2-2 finale. Tonfo casalingo per la SPAL che ha perso 3-1 al "Mazza" contro uno scatenato Pordenone mentre il Venezia ha colto la terza vittoria in quattro gare superando al "Penzo" per 3-1 la Cremonese.

Pari in extremis per Brescia, Ascoli e Cosenza - Clotet ha trovato il primo punto sulla panchina del Brescia. Le Rondinelle hanno riacciuffato il Lecce al Via del Mare. Giallorossi avanti con Rodriguez e Bjorkengren ma nel finale Bisoli e Ayé hanno trovato il 2-2. Sempre nel recupero l'Ascoli ha raggiunto il Frosinone grazie al gol nel recupero, il terzo in due gare, di Dionisi mentre il Cittadella, passato in vantaggio con Proia dopo quattro minuti, ha pareggiato 1-1 col Cosenza grazie alla rete allo scadere di Corsi.

Le gare del lunedì - Nel primo posticipo del lunedì la Reggina ha superato 1-0 l'Entella in un match importante per le zone calde della classifica. Per gli amaranto decisivo un calcio di rigore realizzato da Montalto. Alle 21 invece il Chievo si è imposto 1-0 al "Bentegodi" sulla Reggiana: decisivo un gol al 91' di Obi.

LA CLASSIFICA

Empoli 43

Monza 39

ChievoVerona 39

Salernitana 37

Cittadella 36

SPAL 35

Venezia 35

Lecce 32

Pordenone 32

Frosinone 29

Pisa 28

Vicenza 25

Reggina 25

Brescia 23

Cremonese 23

Cosenza 22

Reggiana 21

Ascoli 21

Entella 17

Pescara 17