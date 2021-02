Il punto sulla Serie B - Balo e il Venezia mettono paura alla capolista Empoli

Quarto pareggio di fila per la capolista Empoli, in serie positiva da 18 turni. Dionisi raddrizza il derby col Pisa grazie ai cambi: Bajrami dà vivacità alla manovra offensiva, Zurkowski evita il ko. Primo posto sempre saldo ma distacco dal Monza ridotto a soli tre punti: ci pensa il protagonista più atteso, Balotelli, a risolvere la sfida del Bentegodi con una capocciata. Clivensi su tutte le furie per la direzione arbitrale di Sacchi, reo di non aver concesso un rigore abbastanza evidente e di aver annullato un gol buono. Il Venezia, alla quarta vittoria consecutiva, si conferma come la squadra più in forma del momento, rimontando la Virtus Entella dopo essere andata sotto di due gol. Lagunari terzi a -4 dalla vetta in compagnia della Salernitana che sbriga la pratica Ascoli nel primo tempo grazie alla doppietta realizzata da Tutino. Attimi di terrore per il malore che ha colpito il centrocampista granata Dziczek, trasportato d’urgenza in ospedale in seguito a un malore ma per fortuna fuori pericolo. Blackout del Cittadella, surclassato al Tombolato dalla Reggiana. Rimanda ancora l’appuntamento con i tre punti la Spal, rimontata nel secondo tempo dal Vicenza e superata in classifica dal Lecce vittorioso in rimonta sul Cosenza. Un brutto Brescia cede in casa alla Cremonese. Successo prezioso in chiave salvezza della Reggina che batte di misura il Pordenone. Reti inviolate nell’anticipo Frosinone-Pescara.

RISULTATI 24^ GIORNATA

Frosinone-Pescara 0-0

Ascoli-Salernitana 0-2

Brescia-Cremonese 1-2

Cittadella-Reggiana 0-3

Venezia-Virtus Entella 3-2

Vicenza-Spal 2-2

Chievo-Monza 0-1

Pisa-Empoli 1-1

Reggina-Pordenone 1-0

Lecce-Cosenza 3-1

CLASSIFICA

Empoli 45

Monza 42

Venezia 41

Salernitana 41

Cittadella 39

Chievo 39

Lecce 38

Spal 37

Frosinone 33

Pordenone 32

Pisa 32

Reggina 29

Vicenza 27

Reggiana 27

Brescia 26

Cremonese 26

Cosenza 23

Ascoli 21

Pescara 18

Virtus Entella 17