Il punto sulla Serie B: Empoli-Salernitana in A, retrocede il Cosenza

Nel pomeriggio di ieri è andata in archivio la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B: le dieci partite, disputate in contemporanea alle ore 14, hanno regalato una lunga serie di emozioni con tanti verdetti sia in testa che in coda alla classifica.

SALERNITANA COME L'EMPOLI: E' SERIE A - Dopo un primo tempo privo di particolari sussulti, la Salernitana prende il largo nel corso della ripresa e cala il tris in quel di Pescara grazie ad Anderson, Casasola e Tutino: lo 0-3 esterno, unito alla sconfitta casalinga del Monza contro il Brescia (0-2 firmato Ayé-Mangraviti), regala alla compagine campana il secondo posto in graduatoria e, di conseguenza, la promozione diretta in Serie A al pari della capolista Empoli, che ha chiuso la sua stagione vincendo in rimonta contro il Lecce per 2-1.

CAPITOLO PLAYOFF - Monza e Lecce, rispettivamente terza e quarta forza della classifica, riprenderanno il loro cammino verso la Serie A il prossimo 17 maggio nelle semifinali Playoff. Da questo giovedì, però, si rientrerà subito in campo con due quarti di finale a tinte venete: da una parte il derby Venezia-Chievo (ore 21), dall'altra il Cittadella ospiterà il Brescia (ore 18). Restano sorprendentemente fuori dagli spareggi promozione Spal e Frosinone: i primi hanno chiuso a pari punti con Brescia e Chievo, i secondi hanno invece terminato il torneo a quota 50 (-6 dalla zona Playoff) grazie al poker rifilato alla Reggina al "Granillo" con tripletta di uno straordinario Novakovich.

PER IL COSENZA E' SERIE C - Già certe della retrocessione Virtus Entella, Pescara e Reggiana, l'ultima giornata della stagione regolare doveva decretare o l'ultima squadra a scendere direttamente in terza serie oppure la disputa dei Playout: il tutto dipendeva dallo scontro tra Pordenone e Cosenza. A spuntarla sono stati i neroverdi, che hanno archiviato la pratica per 2-0 (gol di Butic e autorete di Crecco): i calabresi, quartultimi in graduatoria a -9 dall'Ascoli quintultimo, si sono visti dunque costretti ad alzare bandiera bianca e a salutare il campionato cadetto senza avere la possibilità di provare a salvarsi tramite i Playout.

RISULTATI 38^ GIORNATA

Chievo-Ascoli 3-0

Cittadella-Venezia 1-1

Empoli-Lecce 2-1

Vicenza-Reggiana 2-1

Monza-Brescia 0-2

Pescara-Salernitana 0-3

Pisa-Virtus Entella 3-2

Pordenone-Cosenza 2-0

Reggina-Frosinone 0-4

Spal-Cremonese 1-0

CLASSIFICA FINALE

Empoli 73 (promossa in Serie A)

Salernitana 69 (promossa in Serie A)

Monza 64 (semifinali Playoff)

Lecce 62 (semifinali Playoff)

Venezia 59 (Playoff)

Cittadella 57 (Playoff)

Brescia 56 (Playoff)

Chievo 56 (Playoff)

Spal 56

Frosinone 50

Reggina 50

Vicenza 48

Cremonese 48

Pisa 48

Pordenone 45

Ascoli 44

Cosenza 35 (retrocessa in Serie C)

Reggiana 34 (retrocessa in Serie C)

Pescara 32 (retrocessa in Serie C)

Virtus Entella 23 (retrocessa in Serie C)

TABELLONE PLAYOFF

Lecce vs BYE

Venezia vs Chievo - Giovedì 13/05 - Ore 21

Cittadella vs Brescia - Giovedì 13/05 - Ore 18

BYE vs Monza