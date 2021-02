I veri colpi del Condor... "di Lecce" più che Monza

Eravamo abituati a vederli in serie A a spopolare con Milan, uno, Fiorentina l'altro. Oggi la serie A se la giocano ma con filosofie diverse ma forse le stesse delle loro carriere. Adriano Galliani ha speso tutto ciò che c'era da spendere a Monza. Balotelli, Boateng e tanti stranieri costosi ma difficilmente adattabili alla nostra serie B. Entrambi sono ripartiti da casa. Dal Milan al Monza Galliani, da Lecce Pantaleo Corvino. Difficoltà in questo campionato di B ma il mercato promuove le operazioni rischiose ma intelligenti del Corvo più che del Condor. Giovani di valore sbarcati in Puglia, costati poco ma con un valore già schizzato dopo poche presenze. Per vincere subito a Monza servono i soldi, per vincere subito a Lecce serve competenza e pazienza. Corvino segue la filosofia di sempre. La stessa che oggi fa sorridere Commisso a Firenze. Le vere plusvalenze viola, Castrovilli e Vlahovic, sono figlie delle follie di Corvino. Il Lecce deve avere pazienza ma la mano del Direttore si vede e si sente. I primi posti sono lì ma il popolo salentino sa bene che la strada è quella giusta.