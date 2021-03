Il Dantedì arriva anche in Serie B: Mora della SPAL legge il Canto XXVI dell'Inferno

Si celebra quest'oggi, giovedì 25 marzo, il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri istituita il 17 gennaio 2020 in vista delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, avvenuta il 14 settembre 1321.

La Serie B ha voluto celebrare questa giornata, con la voce di Luca Mora della SPAL: il giocatore è infatti laureato in discipline Umanistiche in studi filosofici. Sua la lettura del Canto XXVI dell'Inferno de La Divina Commedia.