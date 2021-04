Il Lecce ritrova Manganiello: lo scorso anno, in A, un episodio che fece imbestialire i giallorossi

vedi letture

Sarà Gianluca Manganiello il direttore di gara designato per Lecce-Spal, match in programma sabato e valevole per la trentratreesima giornata del campionato di Serie B. Un nome che fa tornare alla mente, in casa giallorossa, quanto accaduto la scorsa stagione in Serie A. Novembre 2019, stadio Olimpico di Roma: l'arbitro della sezione di Pinerolo, sul risultato di 2-1 in favore della Lazio, annullò ingiustamente un gol a Lapadula, dopo aver spedito in rete il pallone respinto da Strakosha sul rigore di Babacar. In quel caso l'arbitro avrebbe dovuto far ribattere il tiro dagli undici metri, visti i numerosi calciatori biancocelesti entrati in area prima del fischio, ma concesse un calcio di punizione ai padroni di casa. Un arbitraggio che scatenò anche le furiose polemiche di Sticchi Damiani al termine della gara.