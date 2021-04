Il Lecce vuole la A. Sticchi Damiani: "I numeri dicono che stiamo facendo un cammino importante"

vedi letture

“E’ stata una vittoria importante e pesantissima. Era fondamentale vincere, è la nostra quinta vittoria consecutiva in trasferta. Questa squadra sta facendo benissimo, sta dando tutto, sono contento per il risultato che non era per nulla scontato. Ho fatto i complimenti ai ragazzi”.

Come riferisce calciolecce.it, riprendendo la locale edizione del Corriere dello Sport, ha esordito così, nel commentare il successo con il Vicenza, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani. Che ha poi aggiunto: "Avere in tribuna Mancosu e Adjapong è stato un bellissimo segnale. Sono tutti importanti: titolari, non titolari, squalificati, indisponibili e infortunati. I numeri dicono che stiamo facendo un cammino importante e dobbiamo essere contenti di questa vittoria e di quello che stiamo facendo. Ci godiamo il successo per qualche ora, nel modo giusto, perché è stato difficile. Torniamo in campo martedì, i ragazzi dopo la partita sono tornati a Lecce e sono in ritiro. Stiamo cercando di curare ogni dettaglio, è il massimo che possiamo fare in questo momento”.