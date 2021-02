Il mercato del Pescara - Delfino rivoluzionato per la salvezza. Solo colpi d'esperienza

Quando ti chiami Pescara, al via della stagione hai come obiettivo quanto meno la parte sinistra della classifica e al giro di boa del campionato ti ritrovi ultimo a -5 dalla zona salvezza è chiaro che il mercato di gennaio diventi l'ultima ancora di salvezza per cambiare il destino. A maggior ragione se hai anche già provveduto a cambiare tecnico (la prima panacea nella mente dei presidenti). Ecco allora che il Delfino ha sfoderato una sessione di gennaio da capogiro. Dentro nove giocatori, potenzialmente tutti titolari e tutti pronti all'uso. In uscita invece tanto ragazzi verso la Serie C e alcuni come Crecco, Antei e Jaroszynski lasciati partire per dare una precisa quadratura al cerchio.