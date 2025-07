Ufficiale Il Modena e Fabio Gerli avanti insieme: prolungato il contratto fino al 2028

Il Modena ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Fabio Gerli, autentico pilastro della mediana gialloblù, che continuerà a vestire la maglia dei canarini fino al 30 giugno 2028. Un segnale forte di continuità e fiducia verso uno dei leader tecnici e carismatici dello spogliatoio, che si appresta a vivere la sua sesta stagione consecutiva al “Braglia”. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

"Il Modena FC comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto di Fabio Gerli, che resterà legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Arrivato nell’estate del 2020, il centrocampista romano classe 1996 si è imposto fin da subito come punto di riferimento della mediana canarina. Protagonista della promozione in Serie B, è stato un elemento chiave per ogni allenatore che lo ha avuto a disposizione. Vice-capitano della squadra, si appresta a vivere la sua sesta stagione consecutiva al Modena: con 175 partite in gialloblù, impreziosite da 6 gol e 15 assist, è il giocatore con più presenze dell’attuale rosa.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC si congratulano con Fabio e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua avventura in gialloblù".