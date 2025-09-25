Il Monza cambia proprietà. Fininvest cede la società brianzola a Beckett Layne Ventures
Il Monza cambia ufficialmente proprietà. Ecco il comunicato in merito appena diffuso da Fininvest.
Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025.
A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente
il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026.
Si chiude, dunque, l'era della famiglia Berlusconi al 'Brianteo' iniziata nel 2019 che ha toccato il suo apice nella prima storica promozione in Serie A.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.