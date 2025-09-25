Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Monza cambia proprietà. Fininvest cede la società brianzola a Beckett Layne Ventures

Il Monza cambia proprietà. Fininvest cede la società brianzola a Beckett Layne Ventures
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:49Serie B
di Luca Bargellini

Il Monza cambia ufficialmente proprietà. Ecco il comunicato in merito appena diffuso da Fininvest.

Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025.

A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente
il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026.

Si chiude, dunque, l'era della famiglia Berlusconi al 'Brianteo' iniziata nel 2019 che ha toccato il suo apice nella prima storica promozione in Serie A.

