Ternana, al 'Liberati' torna Stefano Pettinari. Contratto annuale per l'attaccante
La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato l’attaccante classe ’92 Stefano Pettinari.
Per il centravanti romano, che si è legato alla Fere fino al termine della stagione, si tratta del terzo ritorno. In totale per lui 62 gare, 11 reti e 6 assist con la nostra maglia.
SERIE C, GIRONE B: 6ª GIORNATA
Campobasso-Gubbio 2-0
28' Leonetti, 90'+10 Lombardi
Forlì-Vis Pesaro 3-1
54' Macri (F), 61' Menarini (F), 90'+3 [rig.] Petrelli (F), 90'+5 Taverano (V)
Guidonia Montecelio-Rimini 1-0
90'+5 [rig.] Calì
Juventus Next Gen-Torres 2-1
48' Musso (T), 72' Macca (J), 90'+1 Pedro Felipe (J)
Pianese-Arezzo 2-4
5' Chesti (P), 11' Bellini (P), 59' [rig.] e 90 Pattarello (A), 75' Tavernelli (A), 90'+5 Chierico (A)
Ternana-Pontedera 2-1
39' Dubickas (T), 65' Scaccabarozzi (P), 84' [aut.] Paolieri (P)
Ascoli-Pineto 3-0
33' Milanese, 50' D'Uffizi, 89' Chakir
Bra-Livorno 0-1
21' [rig.] Dionisi
Carpi-Ravenna 1-2
15' Spini (R), 73' Casarini (C), 87' Luciani (R)
Perugia-Sambenedettese 1-2
70' [rig.] Sbaffo (S), 77' Giunti (P), 84' Candellori (S)
Classifica - Arezzo 15, Ravenna 15, Ascoli 14, Juventus Next Gen 11, Gubbio 11, Campobasso 10, Ternana 10, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Carpi 8, Sambenedettese 8, Pineto 8, Vis Pesaro 6, Pianese 6, Livorno 6, Torres 5, Pontedera 4, Perugia 3, Bra 2, Rimini -7
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.