Ufficiale

Ascoli, rinnovo fino al giugno 2028 per l'attaccante Simone D'Uffizi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 13:04Serie C
di Luca Bargellini

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028 con l’attaccante Simone D’Uffizi.

Al terzo anno in bianconero, Simone sta attraversando un ottimo momento di forma e sta trovando in campo quella continuità che sta onorando a suon di prestazioni e di gol.

Col Pineto martedì è andato a segno per la terza volta in campionato – la quarta con la rete di Coppa Italia – confermando l’importante contributo che sta fornendo alla causa bianconera.

SERIE C, GIRONE B: 6ª GIORNATA
Campobasso-Gubbio 2-0
28' Leonetti, 90'+10 Lombardi
Forlì-Vis Pesaro 3-1
54' Macri (F), 61' Menarini (F), 90'+3 [rig.] Petrelli (F), 90'+5 Taverano (V)
Guidonia Montecelio-Rimini 1-0
90'+5 [rig.] Calì
Juventus Next Gen-Torres 2-1
48' Musso (T), 72' Macca (J), 90'+1 Pedro Felipe (J)
Pianese-Arezzo 2-4
5' Chesti (P), 11' Bellini (P), 59' [rig.] e 90 Pattarello (A), 75' Tavernelli (A), 90'+5 Chierico (A)
Ternana-Pontedera 2-1
39' Dubickas (T), 65' Scaccabarozzi (P), 84' [aut.] Paolieri (P)
Ascoli-Pineto 3-0
33' Milanese, 50' D'Uffizi, 89' Chakir
Bra-Livorno 0-1
21' [rig.] Dionisi
Carpi-Ravenna 1-2
15' Spini (R), 73' Casarini (C), 87' Luciani (R)
Perugia-Sambenedettese 1-2
70' [rig.] Sbaffo (S), 77' Giunti (P), 84' Candellori (S)

Classifica - Arezzo 15, Ravenna 15, Ascoli 14, Juventus Next Gen 11, Gubbio 11, Campobasso 10, Ternana 10, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Carpi 8, Sambenedettese 8, Pineto 8, Vis Pesaro 6, Pianese 6, Livorno 6, Torres 5, Pontedera 4, Perugia 3, Bra 2, Rimini -7
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

Ascoli, rinnovo fino al giugno 2028 per l'attaccante Simone D'Uffizi
