Il Monza sbarca su FourFourTwo: "Prince, Mario e l'ex Primo Ministro"

“Prince, Mario and the former Prime Minister”, titola così il servizio, con tante voci di chi conosce l'ambiente e non solo, sul Monza del prestigioso magazine FourFourTwo in edicola. Un servizio di due pagine che ripercorre gli ultimi due anni e mezzo, dall’arrivo di Silvio Berlusconi alla guida della società, passando per la promozione in Serie B e per l’ultimo mercato che ha portato in biancorosso altri due ex rossoneri come Kevin-Prince Boateng e Mario Balotelli per conquistare un sogno chiamato Serie A che mai nella storia del Monza è stato raggiunto. Un obiettivo che ha ha portato Berlusconi a cambiare idea sul profilo ideale del giocatore che avrebbe dovuto vestire la maglia dei brianzoli (“Niente barba, tatuaggi e coi capelli in ordine”, disse l’ex numero uno del Milan all’inizio della sua avventura in biancorosso).