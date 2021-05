Il neo ex Bologna Danilo può ripartire dalla B: forte interesse del Monza

Salutato solo pochi giorni fa il Bologna, Danilo Larangeira potrebbe ripartire dalla Serie B. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrale 37enne potrebbe essere il primo rinforzo in difesa del Monza, alla caccia di un profilo esperto per la sua retroguardia. La volontà di restare in Italia di Danilo potrebbe convincerlo a sposare la causa dei brianzoli.