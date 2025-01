Ufficiale Il Sassuolo batte il primo colpo in entrata: dal Goteborg arriva Skjellerup

Il Sassuolo batte ufficialmente il suo primo colpo in entrata del calciomercato invernale 2024/25. La capolista della Serie B, dopo le cessioni dei centrocampisti Justin Kumi e Fabrizio Caligara, ha deciso di rinforzarsi andando a ingaggiare un nuovo attaccante. È ufficiale infatti l'ingaggio di Laurs Østerby Skjellerup, centravanti danese classe 2002, ingaggiato dall'IFK Göteborg, club della Swedish Allsvenskan, la Serie A svedese. Di seguito il comunicato ufficiale:

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dall’IFK Göteborg, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Laurs Skjellerup (attaccante, 2002). Nato a Mariager, in Danimarca, Laurs inizia a giocare nelle fila del settore giovanile dell’Hobro IK, squadra della vicina città di Hobro. Nell’estate del 2017, a 15 anni non ancora compiuti, passa alle giovanili del Randers FC, dove mette a referto 14 gol e 3 assist in 50 presenze. Nel 2020, l’attaccante danese viene chiamato in prima squadra e colleziona 12 presenze, considerando anche quelle nella formazione Reserve del club.

Nella stagione 2022/2023, Skjellerup torna all’Hobro IK in NordicBet Liga: qui scende in campo 52 volte tra campionato e coppa, segnando 6 volte e contribuendo alla salvezza. Grazie alla sue prestazioni viene notato dagli svedesi dell’IFK Göteborg, che lo acquistano nel febbraio del 2024 e lo aggregano alla prima squadra militante in Allsvenskan, la massima serie nazionale: in 19 presenze, Lars segna 4 volte mettendo in mostra grandi qualità fisiche e tecniche. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Laurs!".