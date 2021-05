Il Venezia ci crede: la Serie A è ormai a un passo. La stampa lagunare sulla finale playoff

Il gol di Francesco Di Mariano all'andata è pesantissimo, perché avvicina il Venezia alla Serie A.

Il riferimento è ovviamente alla partita di domenica, finale di andata dei playoff, antipasto del match odierno, ovvero la finale di ritorno, quella che decreterà chi tra i lagunari e il Cittadella sarà promosso nella massima serie: alla truppa arancioneroverde basta un pareggio, o addirittura anche una sconfitta, ma solo per 1-0. Forte del miglior piazzamento in classifica, anche così il Venezia festeggerebbe.

"Venezia, 90 minuti per la storia. «Non mi accontento di un pari»", questa l'apertura del Corriere del Veneto - ed. Venezia e Mestre, che prosegue poi: "È l’ora x. Un anno di attesa, di lavoro, di aspettative, racchiuso in 90 minuti di fuoco. Appuntamento stasera alle 21.15, un quarto d’ora prima del fischio d’inizio prestabilito prima della richiesta di anticipo accolta ieri, per la partita che metterà in palio un posto fra le elette della Serie A 2021-2022. Ecco Venezia-Cittadella, ecco la finale tutta veneta, arbitrata da un arbitro veneto, orgoglio di un territorio".

Si passa poi al Il Gazzettino - ed. Venezia e Mestre: "Venezia, 90 minuti per una notte magica. Tridente in spolvero". "Venezia, è la tua notte, resta solo l'ultimo gradino da salire per trasformare il sogno in realtà, regalandoti uno storico ritorno in paradiso. Allo stadio Penzo Serie A in palio negli ultimi 90' del campionato cadetto, con un ostico Cittadella (ore 21.15 in diretta su Rai 2 e DAZN) di traverso sulla strada di un team arancioneroverde vicinissimo alla promozione", la chiosa.