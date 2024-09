Ufficiale Juve Stabia, Oreste La Stella nuovo direttore operativo: "Un orgoglio"

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, per volontà del Presidente Andrea Langella e dell’Amministratore Filippo Polcino, Oreste La Stella entra a far parte della famiglia S.S. Juve Stabia 1907 come Direttore Operativo.

La Stella, nato a Sant’Angelo dei Lombardi il 1 gennaio 1960, laureato in ingegneria civile e dei trasporti, é stato direttore della Conf-esercenti della Camera di Commercio di Avellino per 30 anni, per poi assumere l’incarico di presidente della stessa per 3 anni.

Il nuovo direttore operativo dichiara:” Ringrazio il presidente Langella che mi ha dato tanta fiducia quasi a scatola chiusa, e questo cosa mi inorgoglisce e so delle responsabilità enormi che ho nella mia carica . L’idea di questo incarico é nata dalla volontà di portare avanti questo progetto, che ci vede ormai in Serie B. Il mio sarà un ruolo manageriale, per rendere tutta la struttura societaria ancora più efficiente e fare in modo che la società possa crescere ulteriormente.”