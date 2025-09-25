Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Juve Stabia, torna Elefante in dirigenza. È lui il nuovo Dg delle Vespe campane

Juve Stabia, torna Elefante in dirigenza. È lui il nuovo Dg delle Vespe campane
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 19:34Serie B
di Claudia Marrone

Non solo campo, ma anche società. Perché c'è un volto nuovo in casa Juve Stabia, con la dirigenza che va ad arricchirsi: nella giornata odierna, infatti, alla vigilia della sfida della 5ª giornata del campionato di Serie B che opporrà i campani al Catanzaro, il club gialloblù ha annunciato l'arrivo del nuovo Direttore Generale, individuato in Ferdinando Elefante, già a Castellammare di Stabia nella stagione che vide la squadra trionfare nel Girone C di Serie C e centrare la promozione.
Questa la nota:

"La S.S. Juve Stabia 1907 è lieta di annunciare di aver conferito l’incarico di Direttore Generale a Ferdinando Elefante, che torna in società dopo la stagione 2023-2024 nella quale arrivò la vittoria del girone C nel campionato di serie C.

Professionista stimato, dal 2005 manager apicale di Gabetti Group, ideatore e attuale Managing Director di Gabetti Sport, membro dal 2022 dell’Associazione Italiana Marchi Storici, Elefante entra a far parte del nuovo organigramma della S.S. Juve Stabia 1907 come Dg e farà il suo esordio dirigenziale stagionale allo stadio Ceravolo di Catanzaro".

Nel calcio, il dirigente, ha avuto varie esperienze, iniziando nel 2002 come Direttore Generale dell’Angri, e ai canali ufficiali delle vespe campane, si è così espresso: "Ringrazio la società in tutte le sue componenti di avermi rivoluto all’interno del suo organigramma e chiaramente sono contento della nuova opportunità attribuitami Un particolare saluto va a tutti i tifosi che non mi hanno mai fatto mancare il loro calore ogni volta che sono tornato a Castellammare. Sono felice ed orgoglioso di tornare nella famiglia S.S. Juve Stabia 1907, continuerò il lavoro iniziato nell’estate del 2023 con l’ottica ben precisa di sviluppare ed elevare il Brand Juve Stabia e di generare nuovi Stakeholders”.

