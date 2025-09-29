TMW Juventus, le ultime dalla Continassa: Thuram e Bremer a parte, Conceicao in gruppo

Khéphren Thuram e Gleison Bremer hanno lavorato a parte, Francisco Conceicao si è allenato col gruppo. Secondo quanto raccolto da TMW, sono queste le ultime sugli acciaccati in casa Juventus. Ricordiamo che mercoledì all'Estadio de la Ceramica i bianconeri se la vedranno col Villarreal nella seconda giornata della fase campionato di Champions League.

Detto del ritorno del portoghese, restano da valutare le condizioni di Thuram e Bremer, entrambi usciti acciaccati dalla gara contro l'Atalanta. A tal proposito, nel post partita mister Igor Tudor aveva così commentato i loro problemi fisici: "Oggi Bremer giocava contro un attaccante molto forte e ha speso tanto, vediamo. Per me non è niente di grave. Thuram un po' sofferente? Lui sta bene, ha fatto un ottimo primo tempo e poi ha sentito un po' di fastidio al polpaccio. Non mi è dispiaciuto, sono molto contento di lui, è un giocatore importante per noi".

Dalle ultime raccolte, entrambe le situazioni non sembrano creare particolare apprensione all'interno della Juventus. Per quanto riguarda Bremer, il piccolo fastidio riguardava il ginocchio operato: da qui l'eccesso di attenzione e il cambio preventivo. Thuram ha invece sentito un indurimento del polpaccio e la sua situazione, pur non sembrando grave, sarà monitorata giorno dopo giorno.