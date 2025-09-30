Lazio, Cancellieri: "Dobbiamo continuare così,possiamo toglierci tante soddisfazioni"

Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio e autore del gol che ha aperto le marcature nella vittoria dei biancocelesti sul Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky:

"Ci tenevamo a fare una grande partita, l’abbiamo preparata con la giusta attenzione e oggi si è visto. È una vittoria meritata, dobbiamo continuare su questa strada perché possiamo toglierci tante soddisfazioni. Bisogna lavorare giorno per giorno e dimostrare di poter migliorare per il bene della squadra".

SERIE A - 5ª GIORNATA

Como-Cremonese 1-1

(32' Paz (CO), 69' Baschirotto (CR))

Juventus-Atalanta 1-1

(45'+1 K. Sulemana (A), 78' Cabal (J))

Cagliari-Inter 0-2

(9' Martinez (I), 82' Esposito (I))

Sassuolo-Udinese 3-1

(8' Laurienté (S), 12' Koné (S), 55' Davis (U), 81' Iannoni (S))

Pisa-Fiorentina 0-0

Roma-Hellas Verona 2-0

(7' Dovbyk, 79' Soulé)

Lecce-Bologna 2-2

(13' Coulibaly (L), 45+1' rig. Orsolini (B), 71' Odgaard (B), 90+4' Camarda (L))

Milan-Napoli 2-1

(3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne (N))

Parma-Torino 2-1

(36' e 72' Pellegrino (P), 50' Ngonge (T))

Genoa-Lazio 0-3

(4' Cancellieri, 30' Castellanos, 63' Zaccagni)

CLASSIFICA:

Milan 12

Napoli 12

Roma 12

Juventus 11

Cremonese 9

Atalanta 9

Inter 9

Como 8

Cagliari 7

Udinese 7

Bologna 7

Sassuolo 6

Lazio 6

Parma 5

Torino 4

Fiorentina 3

Hellas Verona 3

Genoa 2

Pisa 2

Lecce 2