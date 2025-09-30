Lazio, Cancellieri: "Dobbiamo continuare così,possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio e autore del gol che ha aperto le marcature nella vittoria dei biancocelesti sul Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky:
"Ci tenevamo a fare una grande partita, l’abbiamo preparata con la giusta attenzione e oggi si è visto. È una vittoria meritata, dobbiamo continuare su questa strada perché possiamo toglierci tante soddisfazioni. Bisogna lavorare giorno per giorno e dimostrare di poter migliorare per il bene della squadra".
SERIE A - 5ª GIORNATA
Como-Cremonese 1-1
(32' Paz (CO), 69' Baschirotto (CR))
Juventus-Atalanta 1-1
(45'+1 K. Sulemana (A), 78' Cabal (J))
Cagliari-Inter 0-2
(9' Martinez (I), 82' Esposito (I))
Sassuolo-Udinese 3-1
(8' Laurienté (S), 12' Koné (S), 55' Davis (U), 81' Iannoni (S))
Pisa-Fiorentina 0-0
Roma-Hellas Verona 2-0
(7' Dovbyk, 79' Soulé)
Lecce-Bologna 2-2
(13' Coulibaly (L), 45+1' rig. Orsolini (B), 71' Odgaard (B), 90+4' Camarda (L))
Milan-Napoli 2-1
(3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne (N))
Parma-Torino 2-1
(36' e 72' Pellegrino (P), 50' Ngonge (T))
Genoa-Lazio 0-3
(4' Cancellieri, 30' Castellanos, 63' Zaccagni)
CLASSIFICA:
Milan 12
Napoli 12
Roma 12
Juventus 11
Cremonese 9
Atalanta 9
Inter 9
Como 8
Cagliari 7
Udinese 7
Bologna 7
Sassuolo 6
Lazio 6
Parma 5
Torino 4
Fiorentina 3
Hellas Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
Lecce 2
