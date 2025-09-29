Ufficiale Con la nomina del nuovo CdA, arriva il formale addio di Galliani al Monza: il saluto del club

La notizia era arrivata già il 25 settembre scorso, mediante le sue dirette parole, ma oggi, con l'annuncio del nuovo CdA, è reso noto che Adriano Galliani, dopo sette anni di grandi successi - compresi della storica prima promozione in Serie A (categoria poi persa il 4 maggio) -, lascia ufficialmente il Monza.

Di seguito il saluto del club:

"Dal 28 settembre 2018 al 29 settembre 2025.

Oggi è stato nominato il nuovo CdA. Sette anni dopo l’acquisizione del Monza da parte del gruppo Fininvest, Adriano Galliani lascia ufficialmente il Club biancorosso.

Proprio nel giorno del compleanno del suo grande amico e maestro, il Presidente Silvio Berlusconi.

Insieme hanno scritto una storia romantica e vincente al Monza.

Dalla Serie C alla prima storica Promozione in Serie A nell’incredibile notte del 29 maggio 2022 a Pisa.

Dopo averla sfiorata per quattro anni di fila in quel decennio 1975-85 in cui era uno dei proprietari del Monza, Adriano Galliani ha conquistato la tanto attesa Serie A realizzando il grande sogno della sua città.

Il Monza di Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi e Adriano Galliani ha regalato emozioni indimenticabili ai tifosi biancorossi, come le vittorie su Inter, Milan, Juventus e Napoli nei primi bellissimi campionati del Club brianzolo in Serie A.

Un grande sogno vissuto grazie a impegno, competenza e tantissima passione per i colori biancorossi.

Da quel 28 settembre 2018 a questo 29 settembre 2025. Grazie per questi sette anni meravigliosi".