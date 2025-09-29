Ufficiale Il Monza ufficializza il nuovo CdA del club: Lauren Crampsie nominata presidente

Un passaggio di proprietà che ha segnato la fine di una sorta di era, quello del Monza, che dalla famiglia Berlusconi - a ora fuori dal calcio - è passata nelle mani di Beckett Layne Ventures (BLV), che lo scorso 25 settembre ha assunto ufficialmente il controllo del club brianzolo con l’80% delle azioni, per poi rilevare il restante 20 entro il giugno 2026. Uscito dal club anche Adriano Galliani, e insediato quest'oggi il nuovo CdA.

Di seguito la nota:

"AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Club.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da:

(i) Lauren Crampsie, che è stata nominata Presidente di AC Monza;

(ii) Mauro Baldissoni;

(iii) Brandon Gabriel Berger;

(iv) Kirk Galiani;

(v) Rocco Strazzella;

(vi) Gianluca Iuliano;

(vii) Fabrizio Ferrara

Successivamente, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Mauro Baldissoni Amministratore Delegato.

La medesima Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:

(i) Valeria Conti, Presidente del Collegio Sindacale;

(ii) Daniela Di Rienzo, Sindaco effettivo;

(iii) Alessandra Passarelli, Sindaco effettivo

e

(i) Manuela Patrizi, Sindaco supplente;

(ii) Giulio Cerquozzi, Sindaco supplente

Nel ringraziare i membri del Consiglio e i Sindaci uscenti, AC Monza rivolge ai componenti dei nuovi organi sociali un caloroso benvenuto e un augurio per il lavoro che li attende".