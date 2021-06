L’ennesimo capolavoro di Longo. Cinque mesi per riportare l’Alessandria in Serie B

vedi letture

Moreno Longo è senza dubbio l’uomo copertina del successo dell’Alessandria nei play off di Serie C. Il tecnico in appena cinque mesi è riuscito in un’impresa che in tanti prima di lui avevano fallito sotto la gestione Di Masi, ovvero i Grigi in quella Serie B che mancava dagli anni ‘70, una vita fa praticamente. Lo ha fatto rimettendosi in gioco dopo aver allenato in Serie A e conquistato una brillanta salvezza nella passata stagione alla guida del suo Torino, dove era cresciuto come giocatore e poi come allenatore guidando le giovanili granata ai massimi livelli con la vittoria del Campionato Primavera dopo 23 anni d’astinenza a cui si aggiungeva anche la Supercoppa Italiana. Coi grandi invece aveva staccato il biglietto per la salvezza con due turni d’anticipo conquistando 13 punti in 16 gare che però non gli erano valsi la conferma sulla panchina.

Un successo quello colto questa sera che ai aggiunge alla promozione in Serie A, sempre attraverso i play off, conquistata nel 2017-18 quando – dopo una bella salvezza alla guida della Pro Vercelli (dove colse una striscia positiva di 12 gare) – chiuse la stagione regolare al terzo posto mancando di un soffio la promozione diretta (proprio come quest’anno) sapendo rivitalizzare la squadra nel corso degli spareggi tanto da rimontare la sconfitta della finale d’andata contro il Palermo vincendo in casa e festeggiando, proprio come oggi, assieme ai tifosi fra le mura amiche.