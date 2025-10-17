TMW L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"

Grande felicità in casa Entella. I biancocelesti si sono imposti per 3-1 sulla Sampdoria al "Sannazzari". Al termine del match il presidente Antonio Gozzi ha parlato in conferenza stampa:

Una serata perfetta davanti ad una bellissima cornice di pubblico.

"Il Comunale non è abituato a questi pienoni. C'eravamo augurati che fosse una festa di calcio ed è stata così. C'è stata una pacifica invasione di titosi blucerchiati che hanno contribuito ad una bella festa di calcio che l'Entella ha meritatamente vinto. Il calcio è agonismo e noi stasera ne abbiamo avuto più della Sampdoria. Questa serata passerà agli annali dell'Entella".

Prestazione super.

"L'Entella, fin dall'anno scorso, insegna calcio per la voglia che ha di fare calcio. Merito del gruppo, del mister che ha saputo mantenere con umiltà gli equilibri dello spogliatoio fondamentali per il risultato che vogliamo ottenere. Hanno piacere di giocare insieme, si stimano e si vede con chiarezza. I ragazzi sono entrati con il cuore leggero. Vieni a fare un derby con la Sampdoria e puoi entrare in campo preoccupato mentre tutti mi hanno segnalato che c'era serenità".

Grande tifo.

"I chiavaresi devono imparare dal tifo sampdoriano. Mi aspettavo un tifo ancora più caldo. Intanto riempiamo il Comunale quando giochiamo o contro la Sampdoria o contro il Sestri. Giochiamo in B e abbiamo una squadra che insegna. I tifosi dell'Entella debono imparare dai tifosi della Sampdoria, avete visto cosa è stata quella gradinata in un momento difficile per la Samp".

I meriti di Chiappella?

"Credo farà tanta strada, ha idee di calcio mette bene la squadra in campo e sa gestire gli aspetti psicologici, una partita così si prepara da sola, devi curare l’aspetto psicologico, l’aspetto legato all’ansia. C’era l’incognita sosta, invece grandi meriti di Chiappella".