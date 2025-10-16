L'Entella alla prima storica con la Samp. Gozzi: "Vorrei che fosse un momento di sport vero"

Dopo la pausa Nazionali che ha portato a due settimana di sosta, torna in campo la Serie B, con l'8ª giornata che prenderà il via domani: ad aprire le danze, la sfida del comunale di Chiavara tra i padroni di casa della Virtus Entella e la Sampdoria, in quella che è a tutti gli effetti una prima storica. Mai, prima di ora, le due compagini si erano affrontate. E il presidente dei Diavoli Neri Antonio Gozzi, in una lettera aperta diffusa dai canali ufficiali del club, si è voluto rivolgere alla piazza in vista di questo importante appuntamento:

"Cari tifosi,

in questi giorni, da uomo di mare un po’ scaramantico, ho scelto di restare in silenzio, evitando i riflettori e le interviste che tanti mi hanno cortesemente chiesto. Vi ringrazio per la comprensione, ma oggi, a poche ore da una sfida così attesa e partecipata, sento il bisogno di condividere con voi un pensiero che mi sta molto a cuore.

Quella che ci attende non è una semplice partita: sarà il primo confronto ufficiale tra i nostri due club, e vorrei che restasse impressa per sempre come una festa autentica, un momento straordinario di sport vero.

Il Comunale offrirà un colpo d’occhio da brividi; cori e tifo creeranno un’atmosfera magica, tante emozioni sapranno celebrare il calcio che amiamo.

Il pallone, qui da noi, è molto di più di un gioco: è un potente messaggio di rispetto, di correttezza, di lealtà. È una passione capace di unire e di far fiorire quei sentimenti che ispirano fair play e amicizia.

Dimostriamo tutti insieme, al di là dei colori, di essere interpreti autentici di questi valori: solo così potremo onorare davvero una sfida così speciale.

Buon divertimento con tutto il cuore!

Il Presidente

Antonio Gozzi".