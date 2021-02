Le pagelle del Bologna - Skorupski tiene a galla la squadra. Hickey ingenuo nell'espulsione

Skorupski 7: Su Caputo in occasione del gol non può nulla, ma prima e dopo si dimostra sicuro fra i pali e nelle uscite. Due le parate più importanti del suo match: su Locatelli nel primo tempo e su Marlon nella ripresa. Due interventi che salvano il pari.

Tomiyasu 6.5: A destra o a sinistra non sbaglia praticamente nulla e cerca anche l’inserimento in avanti. Preciso negli interventi sia di piede sia di testa, si conferma fra i migliori dei suoi.

Danilo 6: Macchia la sua gara con una deviazione che favorisce Caputo in occasione del pari, ma non poteva fare di più. Tiene a bada il cannoniere neroverde riuscendo a limitarlo il più possibile.

Soumaoro 5,5: Qualche sbavatura in disimpegno potrebbe costare cara, così come la lentezza nel chiudere Defrel quando parte in velocità. Meglio sui palloni alti che piovono in area.

Hickey 5: Tiene bene la propria fascia e attacca ogni volta che può formando una buona catena mancina con Sansone. Però lascia i suoi in 10 dopo meno di mezz’ora con un intervento in ritardo, ed evitabile, su Muldur. Pecca di ingenuità.

Svanberg 6: Un paio di svirgolate in zona offensiva, ma per il resto non sbaglia nulla. Sacrificato per rinforzare la difesa dopo l’espulsione del compagno. dal 33° De Silvestri 6: Prima da terzino destro, poi da centrale di destra, mette la sua esperienza al servizio della squadra.

Dominguez 6,5: Uomo quasi ovunque in mezzo al campo. Difende, attacca, pressa a tutto campo cercando di alleviare la pressione sulla difesa. Esce stremato. dall’80° Baldursson sv: Pochi minuti per dare respiro alla squadra e aiutare in fase difensiva.

Orsolini 5: Qualche spunto in velocità, ma poco altro. Non riesce a essere incisivo nella manovra offensiva come in altre occasioni. dal 61° Schouten 6: Concreto e attento in fase difensiva. Si piazza davanti ai compagni e cerca di rompere le manovre offensive avversarie contribuendo alla tenuta della difesa.

Soriano 6,5: Segna il gol del vantaggio con un inserimento dei suoi. Poi gioca un gara di sacrificio cercando comunque di non far mancare il suo apporto in avanti.

Sansone 6: Dalla sua corsia nascono le occasioni migliori, riesce anche a tenere il pallone in avanti facendo respirare i suoi. dal 61° Skov Olsen 6: Entra e si piazza a destra, ma da terzino. Cerca di tenere a bada Rogerio e di sganciarsi nelle rare ripartenze dei felsinei.

Barrow 5,5: Bravo a crederci sull’errore di Magnanelli. Per il resto solita lotta in avanti svariando su tutto il fronte, ma faticando spesso a trovare la giocata e poi, con la squadra in 10 a tenere alta la squadra. dal 61° Palacio 6: Cerca di tenere alto il pallone e far rifiatare i suoi, gioca con grande esperienza anche se in alcune situazioni potrebbe essere più lucido.

Mihajlovic 6: La squadra dopo il vantaggio smette quasi di giocare, poi l’uomo in meno lo costringe a giocare in difensiva. Riesce a intasare le linee di passaggio dei neroverdi portando a casa un punto prezioso per come si erano messe le cose.