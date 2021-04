Le pagelle di Pescara-Virtus Entella 1-1 - Rigoni mette una pezza, Borra para quasi tutto

Risultato finale: Pescara-Virtus Entella 1-1

Marcatori: 35' Schenetti, 91' Rigoni

Pescara

Fiorillo 6 - Può poco sul gol di Schenetti, per il resto fa buona guardia"

Bellanova 6 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso.

Scognamiglio 6 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. A corrente alternata anche nella ripresa.

Guth 6 - Gara sufficiente senza particolari sbavature.

Masciangelo 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo. (Dall'85' Nzita s.v. - )

Rigoni 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Uno degli ultimi a mollare premiato con il gol del pareggio.

Dessena 5.5 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca a due tocchi, luci e ombre nella sua gara. (Dall'80' Valdifiori 6.5 - Suo l'assist per il gol di Rigoni)

Machin 6.5 - Cerca di mettere ordine in mediana e rendersi pericoloso in attacco, non sempre ci riesce, ma è lodevole l'impegno. (Dal 70' Pizzi 5.5 - Ci prova, ma si scaglia contro il muro avversario.

Vokic 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta. (Dal 65' Galano 6.5 - Il suo ingresso dà imprevedibilità e peso offensivo)

Odgaard 5.5 Si integra bene con Capone e Vokic, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno.

Capone 6 - Spinge, anche se in alcune circostanze sembra non convinto. Sufficiente, comunque, la sua prova. (Dall'85' Giannetti s.v. -

Virtus Entella

Borra 7 - Para quasi tutto, ottima prestaione.

Cleur 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa. (Dal 76' De Col s.v. )

Pellizzer 6.5 - Duello rusticano con Odgaard e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Chiosa 6.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla.

Pavic 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, soprattutto nel finale.

Settembrini 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa. (Dal 65' Andreis 6 - )

Dragomir 6.5 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza. Cala alla distanza. (Dal 76' Marcucci s.v. )

Brescianini 6 - Fa in modo diligente entrambe le fasi.

De Luca 6.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte, via per un infortunio. (Dal 57' Brunori 6 - )

Schenetti 6.5 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni. E il gol che illude.

Morosini 6 - Prova senza infamia e senza lode. (Dal 76' Bonini s.v. )