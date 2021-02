Lecce-Ascoli 1-2, le pagelle: serataccia per Pisacane, Dionisi non tradisce mai

Lecce-Ascoli 1-2

Marcatori: 22'pt Stepinski, 27'pt e 12'st Dionisi

Lecce

Gabriel 7 - Se il Lecce può sperare fino alla fine nel pareggio lo deve soprattutto al suo portiere, determinante con almeno tre interventi. Non può nulla su Dionisi, ma è il migliore in campo su sponda giallorossa.

Maggio 5 -Esordio da incubo per l’esperto terzino, stranamente impreciso nei cross e quasi sempre saltato da D’Orazio.

Lucioni 5,5 - Fa arrabbiare Corini quando sbaglia il terzo passaggio di fila spedendo il pallone in fallo laterale. In colpevole ritardo su Dionisi che insacca a porta vuota, ma poco dopo compie un bel salvataggio sulla linea che vale mezzo voto in più.

Pisacane 4,5 - Esordio pessimo al Via del Mare per il centrale ex Cagliari, messo a sedere da Dionisi in occasione della rete del pareggio. Poco dopo slalom di Sabiri e altro intervento a vuoto. Resta negli spogliatoi durante l’intervallo. (Dal 1’st Meccariello 5 - Non gioca una cattiva partita, ma commette una serie di falli su Dionisi del tutto insensati).

Zuta 5 - Non pervenuto nella metà campo avversaria, per una squadra che ha due centravanti di peso è letale non avere un terzino che crossi con continuità. (Dal 32’st Gallo 5,5 - Ha un buon impatto, ma anche lui si innervosisce e perde tempo a battibeccare con Pucino).

Tachstidis 5,5 - Un paio di ottime giocate in verticale liberano al tiro i compagni, poco dopo il 15’ ci prova dalla distanza ma Leali è bravissimo. Ammonito, rischia il rosso per un fallo tattico su D’Orazio. Non a caso viene sostituito. (Dal 20’st Nikolov 5 - Impatto molle, si fa notare solo per un colpo di testa a lato di tre metri).

Hjulmand 5,5 - Tatticamente deve crescere moltissimo, alterna momenti in cui è nel vivo del gioco ad altri anonimi. Generoso nel finale, quando Lucioni si traveste da centravanti e scala sulla linea difensiva. Si vede che ha i mezzi, alla lunga tornerà utile.

Henderson 4,5 - Tanto fumo e poco arrosto, si intestardisce in molte azioni personali e il risultato è deludente. La fotografia della sua gara un tiro direttamente in curva. (Dal 20’st Mayer 5,5 - Qualcosina in più rispetto al compagno, ma niente di eccezionale).

Mancosu 5- Fino al 90’ era stato il migliore, assieme a Gabriel. Peccato per una sorta di rigore in movimento sbagliato a metà primo tempo. Ne fallisce uno vero al 91’ calciando come peggio non poteva.

Coda 5 - Inizia la partita con un assist meraviglioso, il sesto in stagione. Dopo l’1-0 ha la colossale occasione per il raddoppio, ma sbaglia la mira mentre la panchina stava già esultando. Copia e incolla nella ripresa, ma viene tradito anche dal terreno di gioco. Da quel momento in poi si intestardisce e perde tutti i palloni, ma resta per distacco uno dei migliori centravanti della categoria.

Stepinski 6 - Croce e delizia. Segna un bel gol di testa, ma sbaglia il disimpegno e l’Ascoli fa 1-1. Cala nella ripresa. (Dal 20’st Rodriguez 6 - Entra bene, con la mentalità giusta. E’ giovane, ma è lui a incoraggiare i compagni. Anche quelli più esperti. Propizia il rigore con una bella incursione in area).

Ascoli

Leali 6 - Sbaglia un rinvio e per poco Coda non fa 2-0: sarebbe stato presumibilmente il gol del ko. Nel finale procura un rigore e Mancosu lo grazia. Ma nel mezzo ci sono almeno due parate spettacolari quanto efficaci.

Pucino 6,5 - Una delle migliori partite da quando indossa la maglia bianconera, un autentico baluardo sulla corsia di competenza.

D’Orazio 7 - A Cosenza era considerato una riserva ed è ripartito dalla C, ora si ritrova a giganteggiare a cospetto di un colosso come Maggio. Davvero strano e imprevedibile il calcio.

Brosco 6 - Tiene a galla la difesa specialmente nel primo tempo, quando Quaranta è in difficoltà. Alla lunga prende le misure a Stepinski.

Quaranta 5,5 - E’ difficile commentare la sua partita. L’errore sulla rete del Lecce è clamoroso, ma nel secondo tempo è un gigante e recupera una marea di palloni.

Eramo 6 - Tanto lavoro oscuro in mezzo al campo. Parte forte, con qualche tentativo dalla distanza assai insidioso. Chiude la sua gara quasi sulla linea dei difensori. Esce stremato. (Dal 36’st Stoian sv).

Danzi 7 - Partita ottima del centrocampista, fortemente voluto dal ds Polito. Il gol del raddoppio nasce da un suo splendido recupero. (Dal 25’st Caligara 5,5 - Lotta e corre quanto basta, ma commette qualche fallo di troppo).

Saric 6,5 - Sembrava un pesce fuor d’acqua fino a due mesi fa, ora è diventato quasi insostituibile.

Sabiri 7,5 - Canta e porta la croce, chissà se la Lazio di Lotito si sta pentendo di aver gettato al vento un contratto già firmato. E’ ovunque, ha qualità di categoria superiore. Tutte le azioni pericolose partono dai suoi piedi, solo Lucioni gli nega la gioia del gol. (Dal 30’st Parigini 5,5 - Si intestardisce in tante azioni personali senza riuscire a saltare l’uomo, anzi il Lecce ne approfitta e riparte due volte con pericolosità).

Bidaoui 6 -Si accende ad intermittenza, ma quando lo fa sono sempre dolori per il Lecce. (Dal 30’st Mosti 6 - Intraprendente, soprattutto quando supera Lucioni con un tunnel).

Dionisi 7,5 - Ha il vizio di esordire con una doppietta. Era già accaduto a Salerno, si è ripetuto oggi. Due gol, tantissime giocate d’autore e capacità di tenere a bada l’intera retroguardia giallorossa. (Dal 36’st Simeri sv).