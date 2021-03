Lecce-ChievoVerona, le formazioni ufficiali: out Mancosu. Aglietti lancia Di Gaudio

Serie B di nuovo in campo nel fine settimana, con le partite valide per la 28^ giornata. Uno degli incontri di maggior spessore è certamente Lecce-Chievo: due squadre in piena zona playoff e con legittime ambizioni di promozione diretta. Una sfida da non perdere, che può risultare determinante per la corsa alla Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Henderson; Pettinari, Coda. A disposizione: Bleve, Borbei, Pisacane, Mancosu, Yalçin, Stepinski, Nikolov, Dermaku, Zuta, Tachtsidis, Rodriguez. Allenatore: Corini.

CHIEVOVERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Vaisanen, Renzetti; Canotto, Viviani, Obi, Garritano; Di Gaudio, De Luca. A disposizione: Seculin, Leverbe, Zuelli, Fabbro, Palmiero, Giaccherini, Pavlev, Bertagnoli, Cotali, Gigliotti, Margiotta, Ciciretti. Allenatore: Aglietti