Lecce, Coda: "Momento perfetto, ripartiamo alla grande dopo la sosta"

vedi letture

Le parole di Coda dopo Frosinone-Lecce 0-3.

L’attaccante del Lecce Massimo Coda ha commentato a Dazn il successo per 0-3 sul campo del Frosinone, arrivato anche grazie ad una sua doppietta.

Quarta vittoria consecutiva, ma soprattutto quarta doppietta di fila per te: stai vivendo uno dei momenti più belli della tua carriera.

“Mi stavo interrompendo oggi, ma mi sono detto che non poteva finire così. Sono contento per tutto quello che sta succedendo: quarta vittoria e 8 gol nelle ultime 4 gare è il traguardo perfetto”.

Ci racconti quei due minuti, tra quando hai sbagliato il rigore e quando ha depositato il pallone sotto l’incrocio?

“Mi è già capitato di sbagliare dei rigori, anche più decisivi di questo. Ho azzerato subito e, appena è arrivata la possibilità, l’ho buttata dentro”.



Corini è un martello, perché vi ha dato indicazioni per 90 minuti: è tra i segreti di questo Lecce?

“Direi di sì, ha uno staff preparatissimo che prepara le partite in tutti i particolari. Certamente è un bene per noi”.

Quanto è stata importante la vicinanza del presidente in questi giorni?

“Ci è stato sempre vicino, sia in ritiro a Roma che qui a Frosinone. Penso che faccia piacere a tutti”.



Mancano 8 partite alla fine: se ti dico Serie A, cosa mi rispondi?

“Noi stiamo facendo il nostro, più di questo non possiamo. Dobbiamo continuare su questa strada, goderci la sosta e ripartire più forti di adesso”.

La Serie A può essere l’occasione giusta per affermarti definitivamente?

“Assolutamente. Cerco una piazza che mi faccia stare bene e che punti su di me con forza”.

Una dedica per questa doppietta?

“Volevo dedicarla a tutto l’ambiente giallorosso, siamo stati tutti uniti in questo periodo”.