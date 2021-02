Lecce, Corini: "C'è tanta amarezza ma anche attraverso le delusioni si trova energia"

Dopo il pareggio per 2-2 ottenuto in casa contro il Brescia, il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha commentato: "C'è tanta amarezza per una gara che avevamo condotto bene, si stava orientando in un determinato modo. Dovevamo vincere, siamo molto rammaricati - riporta CalcioLecce.it -. Fuori Stepinski, Tachtsidis e Mancosu? E’ stata una lettura della partita. Abbiamo fatto 25 minuti buoni nel primo tempo e poi ci leggevano bene. Ho voluto cambiare caratteristiche della squadra, siamo passati in vantaggio e dopo il 2-0 percepivamo solidità nelle nostre giocate. Facevamo le nostre cose e ci sentivamo in controllo. Pensare di aver portato solo un punto in queste due gare, tra Ascoli e Brescia, partite sfuggite nei secondi finali, mi fa rammaricare. Anche attraverso le delusioni si trova energia. I giocatori hanno dimostrato attaccamento, voglia e dobbiamo essere forti nei momenti di difficoltà. Faremo quello che vogliamo fare, la strada è giusta ma il risultato non ci premia per quello che meritiamo. Le cose giuste arriveranno per noi"