Lecce, Corini: "Non dobbiamo gestire il risultato, ma cercare sempre il gol". I convocati

In vista della sfida contro la Virtus Entella il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa tornando anche sul pari di Pescara: “In ogni partita c’è qualcosa da imparare, il rammarico è quello di non aver portato a nostro favore il risultato anche se l’episodio decisivo è stato un gol in fuorigioco e sono cose che non possiamo controllare. La squadra ha fatto la sua partita e come ho detto ai ragazzi non dobbiamo gestire il risultato, ma continuare a giocare a calcio e fare gol perché una sola rete di vantaggio non dà certezze sulla vittoria. Nell’ultimo periodo, anche contro Brescia e Pescara, la squadra sta crescendo e dobbiamo continuare nel nostro percorso. Siamo in un momento caldo del campionato e dobbiamo trovare energia per affrontare le prossime partite. Siamo il secondo miglior attacco, segniamo spesso e riusciamo anche a penetrare le difese più chiuse, ma non possiamo pretendere di fare sempre 2 o 3 gol. - continua Corini come riporta Pianetalecce.it - Qualche rotazione contro la Virtus Entella, una squadra veloce e tecnica che difende in maniera compatta, ci sarà e stiamo allargando il campo dei titolari. Stepinski? Non c’è alcun caso, ritengo tutti i giocatori importanti e lui ha fatto finora un ottimo campionato. In questo momento è stato penalizzato da qualche scelta diversa, ma deve lavorare e farsi trovare pronto. Mancosu mi sembra che stia meglio allenamento dopo allenamento e domani potrebbe partire dall’inizio, per quanto riguarda Tachtsidis sta migliorando la sua condizione, sarà molto utile”.

Sono 24 i calciatori convocati per la sfida interna contro i liguri. Assenti gli indisponibili Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkowski, Pisacane, Vigorito. Questa la lista completa:

Portieri: Bleve, Gabriel, Borbei

Difensori: Maggio, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Zuta, Gallo,

Centrocampisti: Paganini, Mancosu, Nikolov, Bjorkengren, Maselli, Majer, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Yalçin, Stepinski, Pettinari, Felici, Rodriguez