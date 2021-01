Lecce, Corini: "Pareggio giusto, ora servirà vincere con l'Ascoli"

Eugenio Corini, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 1-1 al "Teghil" di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Queste le parole dell'allenatore giallorosso, riprese da PianetaLecce.it: "E' stata una buona partita con le due squadre che hanno provato a superarsi fino all'ultimo secondo. Abbiamo approcciato bene la sfida ma dopo il pareggio si è tornati in equilibrio: nella ripresa abbiamo provato a spingere ed è un peccato non essere riusciti a portare a casa i tre punti. Abbiamo avuto prima noi una grande occasione con il palo colpito da Mancosu, poi loro nel finale".

"I nuovi arrivati? Sono ragazzo bravi, possono dare tanto alla squadra e sono felice delle loro prestazioni. Le prossime nove partite ci diranno la tipologia di campionato che dovremo fare, ora con l'Ascoli avremo una grande occasione per vincere in casa e ce la metteremo tutta. Il pareggio di oggi ci permette di muovere la classifica, giochiamo per vincere ma il pareggio è un risultato giusto", ha concluso Corini.