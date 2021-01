Lecce, Corini: "Vogliamo essere protagonisti. Mercato? Cerchiamo innesti funzionali"

Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato di campionato e mercato: “Abbiamo sempre detto di voler disputare un campionato da protagonisti e siamo convinti di poterlo fare, non partecipo però al giochino di indicare altri come favoriti per scaricare il peso della responsabilità, allontanandolo dalla propria formazione. Andremo avanti gara dopo gara, come abbiamo sempre fatto sino ad oggi. I tanti gol subiti non sono una questione di reparti, si attacca e si difende in 11 uomini e noi vogliamo proporre un gioco offensivo e per questo è fatale concedere qualcosa. Di certo è possibile trovare un equilibrio fra le due fari e per riuscirci dovremo dimostrare in ogni gara la stessa voglia, la medesima volontà, un analogo spirito di sacrificio, sia quando spingiamo alla ricerca della rete che quando ripieghiamo per evitare di incassarla. - continua Corini parlando del mercato – Vogliamo migliorare l’organico con i giusti innesti, che siano funzionali al progetto e al contempo siano assolutamente motivati e convinti di farne parte. E questo vale anche per chi dovrà restare qui”.