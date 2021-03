Lecce, dal colpo di... Coda al colpo di genio

I numeri non tradiscono mai. Anche il lavoro. Il Lecce del trio Sticchi-Corvino-Corini sta decollando e la vittoria di Frosinone mette un lucchetto definitivo sulla consacrazione della rosa e del mister che con pazienza e sacrificio si stanno togliendo le giuste soddisfazioni. Anche le macchine perfette hanno bisogno di tempo per carburare e le squadre vincenti, si sa, si vedono sempre a Primavera. Mentre il Monza si sgonfia come una mongolfiera appena giunta a terra, il Lecce ha messo il turbo in perfetto stile salentino. I numeri sono dalla parte del Lecce. Massimo Coda è l'attaccante più prolifico della storia giallorossa, fin qui. Tra serie A e serie B, nessuno come lui con la maglia del Lecce. 20 gol, tutti in area di rigore, e il bello ancora deve arrivare. Costo dell'operazione? Zero. Prendere un attaccante così e pagarlo zero è un miracolo del mercato. Ma dal colpo di Coda... al colpo di genio il passo è breve. Tutto nella stessa sessione di mercato. Pablo Rodirguez (5 gol) è il tocco di classe, qualità, un colpo geniale arrivato anche lui a zero. Classe 2001, decisivo in area di rigore e anche da subentrante. Sarà che dal sole delle Canarie a quello del Salento non c'è molta differenza ma Rodriguez si è ambientato subito. E' la dimostrazione che i grandi colpi non si fanno pagando i cartellini 5 milioni di euro ma semplicemente basta avere conoscenza e intuito. E un tocco di sana follia...