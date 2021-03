Lecce-Entella, le formazioni ufficiali: attacco a sorpresa per i salentini. De Luca ancora out

vedi letture

In campo solo per vincere, seppur per motivazioni diverse: questa la premessa di Lecce-Entella, sfida valida per la 26^ giornata del campionato di B che prenderà il via alle 19:00.

Attacco a sorpresa per la formazione salentina, con Pettinari e Rodriguez dal 1' e Mancosu che a riprendersi la trequarti, mentre a centrocampo, con le mezzali Hjulmand e Bjorkengren va Henderson; Vivarini risponde con un modulo speculare, affidando l'attacco a Brunori e Mancosu, con De Luca nuovamente relegato in panchina.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Hjulmand, Henderson, Bjorkengren; Mancosu; Pettinari, Rodriguez

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo; De Col, Pellizzer, Chiosa, Costa; Koutsoupias, Paolucci, Brescianini; Schenetti; Brunori, Mancosu.