Lecce, Gallo: "A gennaio Corini ha voluto tenermi: e io continuo a vivere emozioni"

Conferenza stampa di metà settimana in casa Lecce, con Antonino Gallo che ha parlato alla stampa. Ovviamente partendo dalla posizione di classifica: "E' davvero speciale quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare sempre così, per me che sono poi alle prime esperienze è ancora più emozionante. A gennaio c'erano richieste per me, ma sono rimasto su volere del mister e della società, e sono davvero felice di esser rimasto".

Anche per una crescita personale: "Sto migliorando molto sulla fase difensiva, che per me è molto importante già che faccio il terzino, anche negli allenamenti insistiamo molto su questo aspetto: devo migliorare sul destro, anche dopo la fine della seduta rimango a cercare di perfezionarmi. Quando sono entrato con l'Ascoli non mi aspettavo di giocare dall'inizio, ma mi sono sempre allenato al massimo e continuerò a farlo per meritare il posto da titolare. In Serie C ho iniziato a farmi le ossa, ora però non devo mai mollare".

Conclude: "Abbiamo un rush finale importante da giocare, ma prima di tutto c'è la SPAL, squadra molto tosta da affrontare nel migliore dei modi: non dobbiamo mai abbassare la guardia e stare sempre concentrati. Siamo forti, lo sappiamo, alleniamoci come sappiamo fare e i risultati continueranno a premiarci come stanno facendo".